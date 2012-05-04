Принц Уильям и Кейт отметили годовщину свадьбы в трактире

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт отметили годовщину своей свадьбы ужином в деревенском трактире. Там они гостили на бракосочетании своих старых друзей. Daily Telegraph принц Уильям и Кейт Миддлтон были гостями на традиционной свадьбе школьной подруги герцогини. После официального бракосочетания гости вечером 29 апреля прибыли в трактир в графстве Саффолк. Там же они и заночевали в одном из арендованных номеров гостиницы. Вечером во время празднования знаменитая на весь пара пила шампанское, а на утро заказала традиционный английский завтрак - яичницу с беконом. Кейт одела на свадьбу подруги скромное голубое кружевное платье, приобретенное ею год назад. В нем она уже была замечена во время официального визита в Канаду, которую она посетила с мужем в 2011 году. Ранее Букингемский дворец официально сообщал, что никаких особых торжеств в честь годовщины свадьбы Уильяма и Кейт не будет. Также распространялась информация о том, что принц намерен приготовить жене праздничный ужин.