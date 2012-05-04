У главы Конституционного Суда нет авто, а у Табачника счет более 8 млн

Чиновники продолжают выворачивать свои карманы — декларации о доходах за прошлый год. Обнародовали министр образования и председатель Конституционного Суда. Глава КС Анатолий Головин задекларировал 720 тыс. грн дохода. Судья получает 33 тыс. грн в месяц зарплаты, 11 тыс. составляет его денежное содержание и почти столько же — военная пенсия. Еще он получал каждый месяц проценты от средств на счетах —около 4,5 тыс. грн (всего у него там 868 тыс. грн). Семья судьи зарабатывала намного скромнее — всего 86 тыс. грн (то есть около 7 тыс. в месяц). У главы КС и его семьи есть квартира, два гаража и два земельных участка, но нет ни одного авто. ПО ТЕМЕ: Черновецкий хранит деньги в чулке, а у Гереги три квартиры Борис Колесников заработал 166 млн.грн. и ездит на Bentley Министр образования Дмитрий Табачник заработал 768 грн в 2011 году, что почти на 100 тыс. меньше, чем в 2010-м. Его зарплата составляет 21 тыс. грн в месяц. Кроме нее Табачник получал доход от преподавательской и научной деятельности — 4,5 тыс. в месяц, и от дивидендов и процентов —35 тыс. в месяц. Еще 36,5 тыс. грн в прошлом году министр получил в качестве авторского вознаграждения. Зарплата его супруги, актрисы театра русской драмы им. Леси Украинки Татьяны Назаровой — 15,5 тыс. грн в месяц, около 20 тыс. грн в месяц составляли ее доходы от дивидендов и процентов, 4,5 тыс. грн — от научной и преподавательской деятельности. У министра и его семьи есть земельный участок в Киевской области (почти 7 тыс. квадратов), жилой дом (559 кв. м), две квартиры в Киеве (298 и 38 квадратов), гараж и автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска. А на счетах у Табачника с супругой в общей сложности 8,3 млн грн.