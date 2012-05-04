Экс-зять Кучмы не может поделить детей с бывшей женой

4 мая 2012, 11:16

Бывший зять экс-президента Леонида Кучмы Игорь Франчук и его экс-супруга Татьяна Франчук воюют за собственных детей. Сейчас старший сын живет с мамой, младший - с папой. Родители заверили ТСН-Особливе, что дети живут отдельно против своей воли. Но мирно решить их судьбу Франчуки не могут. Поэтому оба пошли искать истину в судах. Он говорит, что Татьяна хочет лишить его родительских прав, а она - что Игорь ее. Они делят детей. Бывший зять Кучмы Игорь Франчук и галеристка Татьяна Франчук долго скрывали распри из-за детей. Но мать решила предоставить эту тему огласке. Их двое сыновей уже два месяца живут врозь. 10-летний Ярослав в загородном доме с отцом, 12-летний Александр - в квартире в центре столицы с мамой. "Он уехал на полтора часа навестить больную бабушку и его закрыли под замок, вывезли из Киева. Мы его практически месяц не видели. Когда Ярослав сегодня звонит или маме, или Саше, а по месяцу нет ответа - это абсолютно неправильно", - говорит Игорь. "Игорь всячески препятствует общению... Когда Ярослава видела на днях, он в тесных шортах, немытые волосы, не чищенные зубы. И у младшего сына просто взгляд в пол. Он боится даже на людей смотреть", - сквозь слезы рассказывает Татьяна. Игорь Франчук хочет, чтобы его дети забыли мать (ФОТО) Франчуки расстались еще четыре года назад. Оба говорят, что тогда же подписали мировое соглашение. Последние три года дети учились в Великобритании, Татьяна там вторично вышла замуж за британца. У Игоря родилась дочь от другой женщины. Бывшие супруги из-за детей постоянно ссорились, но старались придерживаться соглашения. Пока, по словам Игоря, Татьяна не обратилась в британский суд. Версия Татьяны - Игорь Франчук сам нарушил их соглашение и забрал детей в Украину без ее согласия. "Игорь незаконно их вывез, подвергая их опасности. Возбуждено против него уголовное дело там. Говорит нет, я мирно не буду решать, я хочу у тебя забрать детей. Я спрашиваю, на каком основании? Ну вот я решил, я не работаю, я продал свой последний бизнес. Я не совсем счастлив в нынешней семье, в отношениях. Я хочу быть с детьми", - рассказала экс-супруга. "Это не было спонтанное решение, а принятое совместно с детьми. Они не захотели оставаться в Британии, а хотели переехать в Украину, им было трудно, особенно старшему Саше", - уверяет Франчук. Игорь Франчук тоже решил судиться с бывшей женой, и уже в украинском суде требует лишить мать своих детей родительских прав. Первое слушание этого дела назначено на конец мая. Но обе стороны надеются, что все-таки выяснят свои отношения раньше. В конце интервью Франчук добавил, что на эту тему с журналистами он общается в последний раз. Ведь за счет своих детей не хочет пиарить ни себя, ни свою бывшую жену.
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