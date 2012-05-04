Билеты на обед с Джорджем Клуни раскуплены за несколько часов

Голливудский актер, закоренелый холостяк и дипломат Джордж Клуни организовывает мероприятие, билеты на которое были раскуплены буквально за несколько часов. И это притом, что стоимость одного такого билета составляла 40 тысяч долларов. Столь дорогостоящее событие, а именно благотворительный обед в поддержку нынешнего президента США Барака Обамы, состоится 10 мая в особняке Джорджа Клуни, который находится в Калифорнии. Как сообщает западная пресса, всего билетов было 150, что позволит Демократической партии заработать до $12-ти миллионов. Любопытно, что места рядом с организатором обеда Джорджем Клуни и президентом Бараком Обамой будут разыграны в лотерею. Напомним, президентские выборы в США состоятся 6 ноября.