Герцогиню Кэтрин назвали слишком демократичной в выборе обуви

Стиль герцогини Кэтрин уже не раз подвергался критике со стороны дизайнеров. Вивьенн Вествуд, например, не стала молчать о том, что ей не нравится макияж супруги принца Уильяма и ее образ "обычной женщины". Теперь внешним видом герцогини озаботился обувной дизайнер Николас Кирквуд. Кэтрин не обращала внимания на его творения, и предприимчивый Кирквуд решил привлечь его сам: Было бы здорово, если бы она носила [мои] туфли. Она выбирает слишком много "уличных" вещей. Знаю, что она старается быть демократичной, но я не понимаю, сколько можно носить LK Bennett. Лишь изредка ее можно увидеть в обуви от брендов вроде McQueen. Я всегда думаю: "Носи их чаще! Ты же должна быть принцессой и вести себя соответствующим образом!" Неудивительно, что Кирквуд, знаменитый своими изобретательными моделями, не входит в число фаворитов Кэтрин, которая отдает обычно предпочтение классике и тяготеет, скорее, к консервативности. Типичными клиентками этого дизайнера являются, скорее, Сара Джессика Паркер и Бейонсе, которые не прочь поэкспериментировать со своим стилем.