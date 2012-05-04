Классик мировой архитектуры Оскар Нимейер попал в больницу

Легендарный бразильский архитектор Оскар Нимейер, которому в прошлом году исполнилось 104 года, госпитализирован в Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, состояние здоровья Нимейера не вызывает опасений, сообщили журналистам в четверг его лечащие врачи. О причине госпитализации не сообщается. Нимейер - живой классик мировой архитектуры. Он работал с Ле Корбюзье, был соавтором проекта штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов Нимейер вместе с урбанистом Лусиу Коста, отвечавшим за градостроительный проект, построил город будущего - новую столицу своей страны Бразилиа, впоследствии внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что в 2010 году НимейероткрылФонд своего имени - комплекс зданий, построенный по его собственному проекту.