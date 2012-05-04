Бекхэм показал, что ему подарили на день рождения

Дэвид Бэкхем поспешил поблагодарить поклонников за поздравления, а заодно рассказал, чем порадовала его большая семья ко Дню рождения. Первое же фото, которое разместил спортсмен, демонстрирует, что родные и близкие не поскупились на подарки - дом буквально завален коробками, перевязанными темными лентами, и поздравительными открытками. Однако главным подарком для футболиста, который уже давно является преданным фанатом баскетбольной команды Lakers, стала футболка, подписанная звездой NBA Ирвином "Мэджиком" Джонсоном. На футболке красуется подпись "Лично для Дэвида", а сама она упакована в стеклянную рамку, которую, судя по тому, как счастливый Бекхэм бережно держит ее в руках, повесят на самое видное место в доме. Дэвид восторженно признается: Это лучший подарок на свете! А как же порадовали спортсмена его сыновья? Бруклин, Ромео и Круз приготовили праздничный завтрак своему папе - яйца с беконом и жареными колбасками. Фотографией этого пиршества счастливый отец семейства незамедлительно поделился на страничке в одной из социальных сетей. Что ж, похоже праздник удался на славу!