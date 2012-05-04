Олигарх Корогодский проехался в метро

Очередное развлечение придумал для себя один из совладельцев ТЦ "Dream Town" Гарик Корогодский. На этот раз олигарх решил прокатиться в столичном метро и похвастался этим на своей странице в Facebook. "Съемка для глянца, которая не увидит свет ( не сошлись с редакцией в богословском вопросе) Менеджер туалетов в ДТ после трудового дня. Куреневско-Красноармейская линия", - подписал фотографию бизнесмен. "На модели Тетрадки с дневными отчетами - компании Мрии збуваются Цветы- забыли в туалете 1 линия 2 эт - не выкидывать же Очки - трещина от незнакомого автора за отсутствие туалетной бумаги", - написал олигарх Корогодский, у которого в графе "Работа" значится "Менеджер туалетов в Дрим Таун".