Синди Кроуфорд снялась в рекламной кампании со своими мамой и дочерью

Супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в благотворительной кампании Things My Mother Gave Me, организованной брендом JCPenney. Она посвящена грядущему Дню Матери (в Америке его отмечают 13 мая). Компанию знаменитой модели составили её мама Дженнифер и дочка Кайя. На видео, в котором три поколения женщин Кроуфорд рассказывают о своих матерях, 10-летняя Кайя, которая уже и сама успешно выступает в модельном бизнесе, с нежностью говорит о Сидни: Она лучшая мама в мире. Она такая милая, и мы свободно можем болтаться с ней без дела и весело проводить время. ВИДЕО: Синди, в свою очередь, благодарит свою маму, подарившую ей безграничную любовь: Когда ребенок получает столько тепла, сколько подарили мне, - ему хватает на всю жизнь. Он просто ни в чем не нуждается. К слову, Синди уже не в первый раз участвует в благотворительных акциях, привлекая к добрым делам других звёзд. Как здорово, что она привлекает и свою дочь, несмотря на обещания поставить крест на ее модельной карьере.