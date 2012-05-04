Обнаженная Бар Рафаэли рекламирует собственный бренд

Не так давно Бар Рафаэли запустила собственный бренд белья, получивший название Under.Me. Модель знает, как привлечь внимание к коллекции - для нового ролика экс-пассия Леонардо ДиКаприо позировала обнаженной. Бар сама выложила видео в сеть, сопроводив его комментарием: Взволнована новым клипом! Надеюсь, вам тоже понравится! Еще как понравится, можете не сомневаться, ведь на протяжении почти двух минут девушка демонстрирует все, чем так щедро наградила ее матушка-природа. ВИДЕО: Сюжет мини-фильма прост, но от того не менее интересен. Героиня манекенщицы остается дома одна, и - в ожидании возвращения любимого мужчины - примеряет его майки и носки, попутно принимая ванную и дегустируя его дорогие сигары. В недавнем интервью Бар Рафаэли отметила, что чувствует себя особенно привлекательной, лишь когда ей комфортно ("В особенности, если речь идет о белье!"). Что ж, с такими данными можно позволить себе не думать об условностях.