Президент Виктор Янукович встретился с ветеранами Второй мировой войны. Он заявил, что украинцы, даже в сложнейшие моменты своей истории сохраняли гуманистическое мировосприятие. "В политике набирает силу популизм и экстремизм, поэтому так важно сегодня, в дни, когда мы отмечаем очередную годовщину победы, сделать правильные выводы из прошлого. Неоценимый опыт наших дорогих ветеранов должен стать надежным фундаментом для воспитания молодого поколения", - заявил Янукович. Президент Украины считает, что "неразрывная связь поколений - это залог полноценного и стабильного украинского государства, его лучшего будущего". Он также отметил, что украинцы, даже в сложнейшие моменты своей истории сохраняли гуманистическое мировосприятие. "Мы всегда четко отличали настоящий патриотизм от шовинизма и расизма", - сказал Янукович. По его мнению, именно эти все черты украинского народа стали определяющими на пути к большой победе. Напомним, 9 мая в Украине на государственном уровне отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. За годы войны украинский народ понес большие потери: военные потери составляют около 2,5 млн человек. Кроме того, 5,5 млн человек погибших составили военнопленные и мирное население. По отношению к общим потерям СССР это составляет, по разным данным, от 40 до 44%. В большинстве стран Европы 9 мая - траурный день в память о погибших.