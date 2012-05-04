Муж Сальмы Хайек советовал своей любовнице сделать аборт

Французский бизнесмен и муж актрисы Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино не хотел рождения сына от любовницы Линды Евангелисты и советовал ей сделать аборт. С такого громкого заявления в среду началась их битва за алименты в суде по семейным делам Манхеттена. Об этом пишет ТаблоID со ссылкой на "Contact Music". Как сообщил суду адвокат 46-летней Линды, когда его клиентка обнаружила, что ждет ребенка, то Пино рекомендовал ей прервать беременность. Богач "четко дал понять, что не имеет никакого желания" заниматься сыном, и Евангелиста бы с радостью растила малого Августина сама, если бы ее финансовая ситуация не изменилась, когда завершился выгодный контракт с "L'Oreal". "Она (Линда-ред.) не намерена повесить на мистера Пино свой собственный образ жизни. Она хочет, чтобы уровень жизни Августина остался таким, как раньше", - подчеркнул представитель супермодели. Со своей стороны 49-летний Пино заявил, что до принятия решения, оставлять ребенка или нет, он привлечен не был, а его адвокат назвал финансовые требования истицы "смешными". Напомним, в суд по поводу алиментов Евангелиста обратилась прошлым летом. Супермодель хочет, чтобы бывший выплачивал 46 тысяч долларов ежемесячно на содержание их 5-летнего сына. По ее мнению, мальчик очень нуждается в вооруженной охране и круглосуточной няни. Как известно, сын Линды Евангелисты появился на свет в 2006-м году, а в 2007-м дочь родила актриса Сальма Хайек, сейчас уже законная супруга Пино.