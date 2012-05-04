Свадьба Подкопаевой и Костырко назначена на осень

Ходят слухи, что и в нашей с вами стране грядет звёздная свадьба. Замуж, как сообщают некоторые источники, выходит гимнастка и светская львица Лилия Подкопаева. Избранником Золотой Лилии стал бизнесмен Виктор Костырко. Виктор является партнером фонда спортсменки «Здоровье поколений». О том, что у Подкопаевой и Костыко роман, судачили еще прошлым летом, когда папарацци сфотографировали Лилию, выходящую утром из дома Виктора. Но пара продолжала отрицать наличие романтических отношений. Правда, олимпийская чемпионка стала появляться с новым спутником на различных мероприятиях. Не так часто, как это было с Тимофеем Нагорным, но все же с завидной регулярностью. Кильчицкая и Подкопаева заинтересовались свадебными платьями (ФОТО) А позже близкий к Подкопаевой источник заявил, что Лилия и Виктор уже давно не просто друзья, назвав Костырко любимым мужчиной Лилии. «Это и есть ее любимый мужчина, у них все хорошо, она уже замуж за него собирается. Но памятуя громкий развод с Тимофеем, Лиля вряд ли будет говорить о грядущем событии публично», – говорит приятель Подкопаевой. Сегодня некоторые издания заявляют, что Костырко уже сделал Подкопаевой предложение, и свадьба назначена на осень этого года. А пара все продолжает отмалчиваться.