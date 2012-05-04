Дита фон Тиз поделилась переживаниями о профессии стриптизерши

Дита фон Тиз дала откровенное интервью журналу LA Weekly, в котором рассказала о своем первом выходе на сцену стриптиз-клуба, а также поделилась своими переживаниями по поводу своей профессии. Дита фон Тиз не может припомнить, когда впервые обнажилась перед кем-то, зато прекрасно помнит свой первый выход на сцену в качестве танцовщицы стриптиза. 19-летняя Хитер Свит (настоящее имя дивы) работала go-go танцовщицей в одном из клубов Лос-Анджелеса, пока в один прекрасный день друг не отвел ее в стриптиз-клуб. На кастинге из толпы блондинок в неоновых бикини она выделялась своим розовым корсетом, черными чулками и длинными черными перчатками. Конечно, ее сразу заметили. Так родилась Дита фон Тиз - бурлеск-дива и икона стиля! Дита вспоминает: В стриптиз-клубе каждой из девушек был предоставлен выбор: не обнажать грудь либо танцевать топлес. Решение нужно было принять сразу: один раз сняла бюстгальтер - значит, делай так всегда! У Диты фон Тиз сомнений, естественно, не было. Прошло 20 лет с момента ее первого выхода на стриптиз-сцену, и она обнажалась полностью сотни (а то и тысячи!) раз. Однако для нее существует большая разница между тем, чтобы раздеться перед 30-ти тысячной толпой и небольшой группой людей. Чем меньше аудитория, тем сильнее она чувствует связь с ними и тем сложнее ей абстрагироваться от происходящего. Она вспоминает свое выступление на 70-летии Фрэнсиса Форда Копполы, когда ей пришлось исполнить стриптиз и эффектно погрузиться в гигантский бокал для мартини, наполовину заполненный водой. Бурлеск-дива признается, что это было крайне сложно, ведь нужно было выглядеть грациозно и не потерять лица. Что ж, все прошло великолепно и сам именинник с радостью вспоминает этот необычный подарок: Два года назад, на мое 70-летие семья подготовила для меня еще один сюрприз. Неожиданно дети и жена ускользнули из комнаты, и там появилась Дита Фон Тиз, представляете? Она приехала, чтобы станцевать специально для меня. Это был очень красивый танец, должен я вам сказать. Секс-икона признается, что для нее обнажиться перед аудиторией гораздо проще, чем перед возлюбленным. На сцене я создаю свой собственный идеальный мир: я контролирую все, начиная от освещения и заканчивая макияжем и детально проработанным костюмом. В жизни же ты чувствуешься себя менее защищенным, обнажаясь перед кем-либо Роскошной диве свойственны и другие переживания по поводу ее работы: Иногда я вижу среди зрителей знаменитых людей, например, Кайли Миноуг. Она блистательная певица, делает грандиозные шоу и при этом отлично танцует. И тут меня охватывает паника: я ведь не поп-звезда, я всего лишь немного танцую и пою под фонограмму. Но тем не менее, дива признается, что никогда не чувствовала себя не в своей тарелке. Это ее работа, хотя она прекрасно понимает, что у танцовщиц стриптиза есть и свой "срок годности": Хотела бы я танцевать в стрингах лет через 20? Уж точно нет. В свои 39-ть Дита все еще выглядит прекрасно, и ее рано списывать со счетов. Обладательница тонкой талии и шикарных форм говорит: Конечно, я не могу уже выглядеть и "прыгать" по сцене, как девчонка. Я помню о своем возрасте и стараюсь держаться соответствующе. Сегодня Дита фон Тиз не только икона стиля и самая популярная танцовщица стриптиза, путешествующая по Америке со своим бурлеск-туром Strip Strip Hooray!, она еще и дизайнер нижнего белья и создатель своей собственной линии косметики. Я знаю, что я не лучшая танцовщица или самая красивая или молодая. Я просто отличаюсь от всех. И всегда страстно хотела добиться многого! И ведь смогла! Равных в этом жанре у Диты точно нет. ФОТО