Сичкарь получила на день рождения письмо из прошлого

Ресторатор Маргарита Сичкарь отметила свое 44-летие. В этот день среди прочих подарков и массы поздравлений ресторатор получила и ценный презент. Потомок старинного рода Терещенков, Мишель, написавший книгу о своей семье «Первый олигарх», сделал Сичкарь необычный подарок. «Мишель Терещенко подарил мне на день рождения оригинал письма, которое его дед - тот самый первый олигарх Михаил Терещенко писал своей любимой Маргарите во Францию. Для меня огромная честь хранить такой подарок», - написала на своей странице в соцсети Маргарита Сичкарь. Стоит отметить, что Михаил Иванович Терещенко (1886-1956 гг.) в 31 год обладал самым большим состоянием в истории Российской империи, был министром финансов, а впоследствии – иностранных дел. После революции 1917 года он был вынужден иммигрировать заграницу, где в скором времени его признали одним из самых уважаемых финансистов мира.