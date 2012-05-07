Садальский признался, что скрывал внебрачную дочь

Известный актер и блогер Стас Садальский признался, что много лет скрывал от всех существование своей внебрачной дочери. По словам Станислава Юрьевича, в середине 70-х годов он познакомился с очаровательной финкой. Девушка понравилась актеру с первого взгляда. Плодом их бурного романа стало рождение дочери. Однако возлюбленная была старше его на 15 лет, вскоре они поссорились и девушка уехала на родину. После того как они расстались, он больше не видел свою дочь, но утверждает, что девушка совершенно не говорит по-русски. Первое время Садальский пытался отыскать дочь, но сейчас больше не стремится к встрече с ней. Взрослую дочь Садальского зовут Пирио. Она, скорее всего, тоже не интересуется своим биологическим отцом, и даже, наверно, не знает, что ее папа – известный российский артист. Между прочим, на сегодняшний день внебрачная дочь Стаса считается одной из его главных наследниц.