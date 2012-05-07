Принц Уильям не приедет в Украину на Евро-2012

Герцог Кембриджский Уильям, являющийся президентом Футбольной ассоциации Англии, принял решение не ехать в Украину на игры сборной Англии в рамках Евро-2012. The Daily Mail связывает решение Уильяма с ситуацией вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению газеты, отсутствие герцога Кембриджского на турнире "является еще одним ударом по режиму, который уже был смущен отказами нескольких европейских лидеров". Вывод о политической подоплеке отказа Уильяма освящать своим участием футбольный чемпионат в Украине журналисты сделали, вспомнив, что ранее тот присутствовал на матчах в ЮАР во время чемпионата мира по футболу 2010г. и это вызвало негативную реакцию в обществе. Таким образом, теперь "многие сделают вывод, что королевская семья хотела, чтобы он остался в стороне по политическим причинам".