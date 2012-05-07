Меган Фокс застали врасплох вопросом о ребенке

Телевизионное интервью с Меган Фокс/a> пришлось прервать, после того, как ведущий задал волнующий многих вопрос об "интересном положении" актрисы. Информацией поделился блогер Domino23. Скандально известный ведущий Стив Джонс решил напрямую развеять все сомнения по поводу беременности Меган: "Меган, а Вы знаете какой "навороченный гаджет" мечтает получить любой мужчина? Ребенка". Фокс тут же поняла, куда клонит ведущий, засмущалась и попыталась уйти от ответа. Однако Стив Джонс упорно настаивал на своем и закидывал звезду "Трансформеров" щекотливыми вопросами. Тут уже агент актрисы в панике решил прервать интервью. Ведущий извинился, однако поспешил оповестить всех на своей страничке в Twitter, о том как он "атаковал" звезду по поводу ее возможного первенца. Надо сказать, что Стив Джонс не так давно приступил к обязанностям интервьюера, и небольшой скандальчик должен пойти на пользу рейтингам его программы. Слухи о беременности Меган Фокс появились около месяца назад, но девушка и ее возлюбленный Брайан Остин Грин ситуацию по-прежнему никак не комментируют.