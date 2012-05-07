Анджелина Джоли хочет поправиться к своей предстоящей свадьбе

Недавно Анджелина Джоли и Бред Питт объявили о своей помолвке и, как подсказывают источники близкие к паре, – свадьба уже не за горами. Невеста Джоли переживает по поводу своего веса: она поставила цель набрать несколько килограммов. Бракосочетание пары якобы намечено на лето. Одна из самых красивых женщин планеты обеспокоена тем, что ее фигура плохо смотрится в любом из подвенечных платьев. Поэтому она решила набрать минимум пять килограммов. Джоли и Питт тратят миллионы на подготовку к свадьбе – СМИ Будущий муж актрисы Брэд Питт поддерживает возлюбленную и даже обратился за помощью к главному кулинару Великобритании Джеймсу Оливеру. Шеф-повар должен составить для звезды меню, в которое войдут калорийные, но вместе с тем здоровые блюда. «Анджелина хочет, чтобы ее формы в день свадьбы выглядели более аппетитно, чем сейчас. Поэтому она попросила Джейми поделиться с ней несколькими рецептами. Он бывал у них дома уже тысячу раз: они отлично проводят время вместе, что-то придумывают, постоянно смеются — у ребят схожее чувство юмора», - сообщает источник близкий к паре.