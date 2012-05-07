Ляшко отпраздновал день рождения тещи

Народный депутат Олег Ляшко похвастался новыми фотографиями в Facebook. - Несколько дней тому назад мы отпраздновали день рождения моей дорогой тещи Риммы Александровны, мамы моей любимой жены Розиты. Я восхищаюсь этой женщиной, ведь она родила четырех замечательных дочек - Марину, Елену, Розиту и Лолиту. Они все такие разные, но все умные и красивые. Двум младшим она дала необычные имена, например, имя моей Розити в переводе с испанского означает роза:)) Ляшко в молодости и жена Росита 10 лет назад (ФОТО) Марина уже сама бабушка, год назад ее дочь родила маленькое чудо с голубыми глазами - Каролиночку. Выходит, что Розита уже бабушка, а я - дед:) Мы праздновали день рождения нашей Риммочки Александровны на даче на Русановских садах. К сожалению, моя мама, которая дружит с моей тещей не смогла присутствовать по состоянию здоровья, но ее приветствие было особенным. Моя мама Любовь Павловна и Римма Александровна - это две мамы нашей большой семьи, - написал в Facebook народный депутат Олег Ляшко.