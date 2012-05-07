Шарапову признали самой богатой спортсменкой мира

Российская теннисистка Мария Шарапова является самой состоятельной спортсменкой на планете, свидетельствует составленный The Sunday Times рейтинг самых богатых представителей мира спорта в Великобритании и во всем мире. Самым богатым в мире спортсменом признан американский гольфист Тайгер Вудс, состояние которого газета оценивает в 870 млн. долларов. В результате развода в 2010 году состояние Вудса сократилось на 100 млн. долларов, которые он выплатил бывшей жене Элин Нордегрен, передает ИТАР-ТАСС. На втором месте в списке самых богатых спортсменов мира - многократный чемпион в автогонках «Формула-1» Михаэль Шумахер с состоянием в 825 млн. долларов. На третьем - вышедший на покой знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан, имеющий состояние в размере 515 млн. долларов. Далее идут: американский гольфист Арнольд Палмер, выступавший во второй половине 50-х - начале 70-х годов (4-е место, 370 млн. долларов), швейцарский теннисист Роджер Федерер (5-е место, 315 млн. долларов). Шестое место разделили три американских спортсмена, имеющих одинаковое состояние в размере 300 млн. долларов - баскетболист Коби Брайант, автогонщик Дейл Эрнхардт- младший, унаследовавший состояние своего отца, Дейла Эрнхардта, выступавшего в гонках НАСКАР и погибшего в 2001 году, а также американский бейсболист Алекс Родригес. Далее, уже на девятом месте, разместился австралийский гольфист Грег Норман (280 млн. долларов). Самый богатый британский спортсмен Дэвид Бекхэм в мировой «табели о рангах» занимает только 10-е место с 260 млн. долларов. Состояние россиянки Марии Шараповой The Sunday Times оценивает в более скромную сумму - 90 млн. долларов. Однако по этому показателю она занимает первое место среди всех женщин, выступающих в разных видах спорта. Большую часть своего богатства российская спортсменка заработала благодаря рекламным контрактам. При этом она занимает десятое место в списке ныне играющих и завершивших карьеру теннисисток по размерам призовых, завоеванных на корте (18 млн. 726 тыс. долларов).