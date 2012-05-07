Янукович поздравил Путина со вступлением на пост президента России

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Путина со вступлением на должность президента Российской Федерации. «От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас со вступлением в должность президента Российской Федерации. Ваш многолетний труд и усилия, направленные на дальнейшее развитие экономически сильного, прогрессивного и стабильного государства, в который раз получили широкую поддержку граждан России», — говорится в поздравлении главы украинского государства, сообщает президентская пресс-служба. Янукович выразил убеждение, что деятельность Путина на посту президента РФ будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего украинско-российского стратегического партнерства в духе дружбы и взаимопонимания на благо наших народов. Путин даст толчок для развития отношений с Украиной, — посол России Президент Украины пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной миссии, а народу России — мира и процветания.