Cпектакль по роману Герман покажут в Киеве

16 мая 2012 года в Киеве в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко состоится показ спектакля по роману Пирамиды невидимые из книги Анны Герман Красная Атлантида. Как отметил генеральный директор национальной драмы Михаил Захаревич, успех спектакля в Ивано-Франковске подтолкнул к тому, чтобы пригласить молодой прикарпатский театр в столицу. Известно также, что ивано-франковская театральная труппа ведет переговоры о гастролях со спектаклем по роману Герман и в других городах Украины, а также в тех европейских столицах, где есть многочисленная украинская диаспора, отмечается в сообщении. Напомним, что премьера спектакля по роману Герман состоялась в апреле этого года на сцене Ивано-Франковского областного академического театра кукол имени Марийки Пидгирянки. На премьере присутствовала советник президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента Анна Герман. "Это было лучше, чем я написала. Это действительно было лучше. И когда я смотрела это, я себе даже тушь размазала на глазах. И я подумала, что это так хорошо сделано, что это, наверное, не я написала", - сказала она в комментарии журналистам после премьеры. Герман отметила, что "и режиссер, и все актеры очень удачно, очень глубоко подошли" к постановке спектакля.