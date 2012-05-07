Сестры Миддлтон носят одинаковые наряды

Сестры Кейт и Пиппа Миддлтон считаются одними из самых стильных девушек Великобритании. Обе они предпочитают классичекие элегантные вещи сдержанных оттенков. И все чаще журналисты стали замечать, что модницы носят одни и те же модели, а, скорее всего, просто покупают одну обновку на двоих. Например, с разницей в несколько недель Кейт и Пиппа были замечены на улицах Лондона в коричневой кожаной куртке Whistles. Кейт сочетала ее с юбкой с контрастным принтом, плотными черными колготками и сапогами на плоской подошве. В качестве аксессуара Герцогиня Кембриджская выбрала миниатюрный черный клатч. Ее младшая сестра накинула куртку поверх платья и дополнила бежевыми балетками и вместительной сумкой. Ранее девушки «делили» бежевое пальто от Katherine Hooker. Кейт снова отдала предпочтение плотным колготкам , а ее сестра дополнила пальто необычной шляпкой. Еще одна общая вещь сестер – белое хлопковое платье Issa.