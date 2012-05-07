Футболист Гусин устроил мастер-класс прямо на Майдане

На Майдане Незалежности состоялась финальная часть всеукраинских футбольных соревнований за Кубок "Украина без сирот". Шанс сыграть прямо на главной площади страны, по результатам предыдущих отборочных игр, завоевали команды из Одесской, Херсонской, Закарпатской областей, а также команда из АР Крым. Поддержать детей и поделиться опытом, из Донецка приехал выдающийся футболист, тренер по технике в юношеской академии ФК "Шахтер", Олег Пестряков. Настоящим подарком для ребят стал также визит легендарного футболиста, одного из тренеров киевского "Динамо", Андрея Гусина, который не только болел за них, но и устроил для своих поклонников мастер-класс и настоящие автограф и фотосессии. А от Профессиональной Лиги Стронгменов, поздравить детей приехал Алексей Копышинский, мастер спорта по вольной борьбе и рекордсмен Украины. Церемонию награждения провели почетные гости Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, Роман Корнийко, Президент МБФ "Отчий дом", Николай Кулеба, начальник Службы по делам детей КГГА, а также Олег Пестряков.