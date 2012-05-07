Телеведущая Розинская готова к увольнению с НТКУ

Телеведущая Наталья Розинская написала письмо, в котором поблагодарила директора НТКУ Егора Бенкендорфа за его извинение перед работниками ГАИ и высказала свое мнение по поводу ее "разборок" с гаишниками. Напомним, недавно в центре Киева известная телеведущая Наталья Розинская подралась с работниками ГАИ, нецензурно выражалась в их адрес и обещала "уволить" всех с работы. "Я щиро дякую директору Національної телекомпанії України – Егору Бенкендорфу за те, що він ”попіклувався” про мене і поспішив вибачитися перед владою. Я наголошою на тому, що це - особиста точка зору керівника НТКУ, який не був присутній на місці цих подій і, очевидно, не має сумного досвіду спілкування з працівниками міліції. Моя точка зору радикально відрізняеться від думки пана Бенкендорфа. Після оприлюднення цієї заяви, швидше за все, мене буде звільнено з телекомпанії. Але я до цього готова. Мене і раніше намагалися звільнити з НТКУ за мою принципову політичну і громадянську позицію. Я пережила напад і побиття працівників сумнозвісного спеціального підрозділу „Кобра”( пригадаємо випадок, коли керівник „Кобри” показав середнього пальця спікеру Верховної Ради України - пану Яценюку). Представники цієї структури наставляли мені в обличчя табельну зброю. Однак, навіть під дулом пістолета, я вважаю не припустимим для себе вибачатися перед тими, хто більше схожий на бандитів, ніж на представників міліції. Моя принципова позиція впродовж усього мого життя – краще померти стоячи, аніж все життя повзати на колінах. Я звертаюсь до кожного громадянина який постраждав від побоїв, зазнав морального чи фізичного насилля від працівників правоохоронних органів. До тих, хто хоч раз у житті стикався з явищем корупції та хабарництва. А таких людей, я переконана, сотні тисяч. Настав час сказати - досить. І тільки тоді нам не буде чого боятися у нашій власній країні", - написала Розинская.