Нардеп Яворивский носит яркие пиджаки

Нардепа Владимира Яворивского спутать с кем-то невозможно. Не зависимо от того идет ли в Раде заседание, блокируется ли трибуна и даже во время депутатских потасовок - он всегда выделяется из толпы. В этой осенью нардеп отметит 70-летие, но, не смотря на возраст, а может наоборот именно поэтому, он отдает предпочтение одежде ярких цветов. В то время, как его коллеги по мандату смешиваются с серой массой, одевая на работу костюмы темных и приглушенных тонов, Яворивский предпочитает держаться на виду. К примеру, для блокировки трибуны он выбрал ярко-синий пиджак. Напомним, что Владимир Яворивский возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.