Медведев официально перестал быть президентом в Twitter

Аккаунт в Twitter, принадлежащий сложившему полномочия президента России Дмитрию Медведеву, перестал быть официальным микроблогом главы государства. "Спасибо всем, кто все эти четыре года оказывал мне поддержку на посту президента России. Наше общение – продолжим. Впереди много работы!" – поблагодарил читателей своего микроблога medvedevrussia. Микроблог в Twitter, а также другие личные аккаунты Медведева в социальных сетях (Facebook, "ВКонтакте"), а также его блог в "Живом журнал" продолжат работать, сохранив свой "персональный" статус. Однако персональный сайт Медведева (medvedev.kremlin.ru) и "Видеоблог Дмитрия Медведева" станут доступны по новым адресам, которые будут сообщены позже, сообщили ранее в пресс-службе президента России.