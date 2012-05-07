Мэр Севастополя чуть не погиб под копытами лошади

6 мая на национальном крымско-татарском празднике Хыдырлез скаковая лошадь вместе с наездницей вбежала в толпу зрителей. Сам праздник проходил в Бахчисарайском районе в поле на 25 километре трассы Симферополь-Бахчисарай. Среди зрителей были первые лица Крыма - премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, спикер ВР Крыма Владимир Константинов, представитель президента в Крыму Виктор Плакида. Они стояли в стороне в специально оборудованных зрительских местах. В толпе, куда влетел конь находился председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба. Чиновник не пострадал. Лошадь пробежала в нескольких метрах от него. Организатором праздника был Республиканский комитет по делам национальностей и депортированных граждан АРК (председатель - Эдем Дудаков, ред.), председателем организационного комитета праздника - заместитель председателя Совета министров Крыма - Азиз Абдуллаев.