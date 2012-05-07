Мила Кунис рассказала, почему ее семья уехала из Черновцов

28-летняя актриса Мила Куниc, завоевавшая популярность после выхода на экраны фильма "Черный лебедь", дала интервью британскому изданию The Sun, рассказав о своем детстве и семье. Некоторое время назад читатели The Sun признали Милу "самой горячей" из всех известных красавиц, а ее интервью предваряет лестное сравнение с молодой Анджелиной Джоли. Известно, что Мила родилась в Украине, в городе Черновцы, в еврейской семье. В интервью британскому таблоиду Кунис впервые рассказала о том, что родители приучили ее скрывать свое еврейство. По словам Милы, ее бабушка и дедушка пережили Холокост, который унес жизни почти всех членов ее семьи старшего поколения. Учась в школе, Мила (настоящее имя которой Милена) неоднократно видела на стенах свастики и антисемитские "граффити". Когда будущей актрисе исполнилось 7 лет, ее отец, Марк, инженер-механик, и мать, Эльвира, учитель физики, перебрались вместе с детьми в Лос-Анджелес. При этом, основной причиной их переезда стал бытовой антисемитизм, царивший в Черновцах. В новой стране Марк нашел работу таксиста, Эльвира устроилась в аптеку, а Мила и ее брат Михаил пошли в школу. Мила вспоминает, что каждый день, возвращаясь домой, она плакала: "Я не понимала языка, культуры и людей". Чтобы помочь дочери адаптироваться в новой языковой среде, родители отдали 9-летнюю Милу на курсы актерского мастерства. Через два года Мила сыграла свою первую роль в телесериале "Дни нашей жизни". Мила считает себя американкой и говорит, что никогда не вернется в Украину. "В Нью-Йорке я – супер-еврейка. В Лос-Анджелесе – калифорнийская девчонка", – говорит актриса.