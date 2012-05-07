СМИ гадают, что станет с женой Путина после его инаугурации

Чету Путиных так редко видят вместе, что остается неясным, будет ли Людмила Путина выполнять официальные обязанности первой леди во время нового президентского срока своего супруга Владимира Путина, пишет The New York Times. Ее появление на публике в день президентских выборов - первое за долгое время - стало напоминанием о почти непроницаемой секретности, окружающей супругов и их двух дочерей с тех пор, как Путин, бывший агент КГБ, пришел к власти 12 лет назад. Чем дольше он правит Россией, тем большим табу являются дискуссии о его семье. "Российские журналисты утверждают, что легче писать о вопросах национальной безопасности, чем о семье Путина, и, похоже, существует негласная угроза серьезных последствий для журналистов, копающих слишком глубоко", - пишет Дэвид Херзенхорн. В 2008 году, когда журналист "Московского корреспондента" написал о слухах по поводу намечающегося развода Путина с женой и его предстоящем браке с олимпийской гимнасткой Алиной Кабаевой, Путин опроверг эти сообщения, а газета вскоре закрылась. Вскоре после этого Путин сменил должность президента на кресло премьер-министра, и Людмила практически исчезла из поля зрения. Еще более необычна незаметность их дочерей - 27-летней Марии и 25-летней Екатерины. Хотя они являются представительницами поколения интернета, их нельзя найти ни в Facebook, ни в других социальных сетях, и они не вписываются в тенденцию, в соответствии с которой отпрыски политиков, вырастая, становятся публичными фигурами. Путин часто говорил, что хочет, чтобы его дочери жили "нормальной жизнью". Журналист Олег Ролдугин, писавший о его семье, утверждает, что, похоже, Путин преуспел в этом. "Так как никто не знает, как они выглядят, что делают и где находятся, они, возможно, живут вполне нормальной жизнью, - сказал Ролдугин. - Любые вопросы такого рода расцениваются как попытка вторжения в его личную жизнь, и они быстро пресекаются".