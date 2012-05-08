Нардеп Матвиенко дарил крестьянам мобильные телефоны

Всю прошлую неделю нардеп от фракции "НУНС" 59-летний Анатолий Матвиенко провел на своем избирательном округе в Винницкой области. Он посетил Гайсин, Теплик, Тростянец, Бершадь, Чечельник и город Ладыжин. За это время встретился почти с тысячей людей. Из них 36 подарил цветные мобильные телефоны марки "Самсунг". Их получили победители конкурса на лучшую писанку. "Мобильники недорогие. Один мне обошелся где-то в 250 гривен, потому что брал оптом 40 штук. 14 тысяч мне выделяет государство для работы с избирателями. Я это делал не для того, чтобы подкупить избирателя. А для того, чтобы возрождать культурную самобытность", - говорит нардеп. Десятикласснице Светлане Гнатенко из села Савинцы Тростянецкого района подарил электронную книгу со скаченными учебниками по химии и биологии. Она призер областных олимпиад по этим предметам. Матвиенко баллотируется в парламент в шестой раз.