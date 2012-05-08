Алессандра Амбросио родила мальчика

У "ангела" Vistoria's Secret, 31-летней Алессандры Амбросио и ее жениха Джейми Мазура сегодня родился сын! Радостную весть принесла блогер Амели. Здоровый мальчик появился на свет в бразильском городе Флорианополисе. Мать Джейми Мазура Мишель незамедлительно написала об этом на своей странице в Twitter'e: Только что в Бразилии у меня родился внук! У Алессандры и Джейми уже есть трехлетняя дочка Аня, появившаяся на свет в том же самом городе. О том, что они вновь ожидают пополнения в семействе, супруги заявили в декабре прошлого года, спустя всего несколько недель после того, как Алессандра дефилировала на шоу Victoria's Secret, а в июле Амбросио сообщила, что у нее будет мальчик. Уже к июлю модель планирует вернуться к своему нормальному размеру и приступить к работе - в частности, будет принимать участие в открытии бутика Victoria's Secret в Лондоне. Она признавалась: У меня уже запланирована работа, так что надеюсь скоро вернуться в форму.