Соседки тигрицы Тимошенко начали массово рожать

Рождение четверни у Тигрюли дало старт настоящему бэби-буму в ялтинском зоопарке «Сказка». Здесь на свет появились 18 детенышей носухи и девочка Лёля, которая родилась у японской макаки Как сообщали «Комментарии», самка тигра-альбиноса Тигрюля, подаренная Ялтинскому зоопарку «Сказка» украинским экс-премьером Юлией Тимошенко, привела потомство. 6 мая утром в клетке, которую самая знаменитая тигрица страны делит со своим женихом из Франции Патрисом, сотрудники зоопарка обнаружили четверых малышей – три мальчика и одну девочку.