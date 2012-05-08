Розинскую отстранили от эфира из-за скандала с гаишниками

НТКУ отстранила телеведущую Первого национального Наталья Розинскую от работы в эфире на время расследования инцидента с сотрудниками ГАИ, сообщает "ТСН-Особливе". "Речь идет о жалобах на работу и поведение Розинской от спортивной редакции телеканала, где работает ведущая, и посетителей телеканала, которые стали жертвами непристойного поведения Розинской", - сообщил генеральный директор Егор Бенкендорф. По его словам, "лица Первого национального своим поведением и поступками должны нести положительные примеры для телезрителей". ПО ТЕМЕ: Телеведущая Розинская готова к увольнению с НТКУ Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й" Решение об увольнении или неувольнении телеведущей будет принято после разговора с Натальей Розинской, отметил Бенкендорф. Напомним, Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее избили, угрожая пистолетами, пятеро гаишников. Из-за инцидента с представителями ГАИ на ведущую составили четыре протокола за административные нарушения. По словам правоохранителей, Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена