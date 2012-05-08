Судья Зварич в тюрьме будет заведовать столовой

Судья-«колядник» Игорь Зварич, осужденный на 10 лет, на днях стал полноценным зэком в Менской исправительной колонии на Черниговщин, пишет "Сегодня". «Этого осужденного перевели из карантинного блока на территорию колонии, он живет в отряде вместе с другими заключенными на общих основаниях (в отряде — от 20 до 50 человек)», — сообщили нам в Черниговском облуправлении Госпенитенциарной службы. Впрочем, даже в тюрьме Зварич не смирился с приговором и направил кассацию, сообщил адвокат Зварича Станислав Цветинский. Правда, пока ни защита Зварича, ни тюремщики не готовы сказать, будет ли он работать в колонии. «У нас появилась информация, что он будет заведующим столовой со стороны заключенных (для зэка это лакомое место — всегда будет при пайке. — Авт.). Правда, сам Игорь давно не выходил на связь, это на него не похоже», — сказали нам его бывшие соседи по Лукьяновскому СИЗО.