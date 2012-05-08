Сын Сталина был убит в немецком концлагере, – историкСын Сталина был у

Старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук Михаил Зуев, ссылаясь на рассекреченные архивные документы сообщил, что сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили был убит в немецком концлагере Существовало две версии гибели Якова Джугашвили, по одной из них он погиб в бою, а по другой - в немецком плену. «В настоящее время рассекречены архивные документы, которые вносят ясность в этот вопрос. Так, из протокола допроса немцами военнопленного старшего лейтенанта Якова Иосифовича Джугашвили следует, что он 16 июля 1941 года в районе Лясново попал в плен, будучи в должности командира батареи 14-го гаубичного полка, приданного 14-й танковой дивизии», - рассказал Зуев, пишет РИА Новости. По словам историка, также из документов следует, что Яков Джугашвили в период с апреля по июнь 1942 года содержался в лагере военнопленных около города Гоммельсбург в Южной Баварии, где вел себя мужественно и достойно. «Наконец, в архиве хранится докладная записка заместителя министра внутренних дел СССР Ивана Серова министру внутренних дел Сергею Круглову от 14 сентября 1946 года. В ней говорится, что на основании допросов коменданта и командира батальона охраны концлагеря Заксенхаузен было выяснено, что в марте 1943 году Яков Джугашвили был переведен в этот концлагерь и содержался в особом лагере «А», - сказал Зуев. По его словам, исходя из документов, Яков Джугашвили держался независимо и замкнуто, даже с некоторым презрением к администрации лагеря, ни с кем не разговаривал. В конце 1943 года, находясь на прогулке около барака, Яков Джугашвили отказался выполнить требование зайти в барак и направился через нейтральную тропу к проволоке. «После окрика часового Яков стал ругаться, разорвал ворот гимнастерки и закричал часовому: «Стреляй!». Часовой выстрелил в голову и убил Якова Джугашвили», - рассказал историк. Напомним, в романе чешского писателя Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» упоминается альтернативная версия гибели Якова Джугашвили. По Кундере, он содержался в бараке с англичанами и, затравленный ими, покончил с собой.