Княгиня Монако впала в депрессию, - СМИ

В княжеском доме Монако может произойти новая трагедия. По крайней мере так считают французские таблоиды. Похоже, пресловутое «проклятие Гримальди» вновь дает знать о себе. И годовщина свадьбы Альбера II (Albert II) и Шарлен Уиттсток (Charlene Wittstock) будет совсем невеселой. Княгиня сейчас находится в состоянии депрессии. Да, она мило улыбается на официальных приемах, но на душе у нее очень тяжело. Как пишет французский журнал Voici, несмотря на многократные попытки, Шарлен никак не удается забеременеть. А тем временем перед княжеской свадьбой, которая состоялась в июле прошлого года, Альбер заключил с невестой своеобразный договор, по которому бывшая чемпионка ЮАР по плаванию обязуется подарить Монако наследника. Сам князь называет слухи о своей семейной жизни фантазиями завистников, которым «не нравится тот факт, что мы с Шарлен наконец стали супругами». Сплетни про «пакт о беременности» появились еще в прошлом году, незадолго до брачной церемонии. Примерно в то же время когда сообщалось о попытке побега Шарлен из-под венца. Тогда представители княжеского дома слухи опровергли и пригрозили судом изданиям, публикующим подобную информацию. Но теперь домыслы о «странном браке» зациркулировали с новой силой. По данным таблоидов, княгиня согласилась подарить супругу наследника, после чего она получает полное право заниматься чем угодно. В случае же если забеременеть у спортсменки не получится, князь подает на развод и Шарлен получает вполне приличные отступные. И похоже, сейчас ситуация развивается по второму сценарию. Напомним, в настоящее время у 54-летнего Альбера есть двое внебрачных детей: 7-летний сын от тоголезской стюардессы и 20-летняя дочь от американки Тамары Ротола (Tamara Rotola). Но, разумеется, по закону они не могут претендовать на престол.