Соперник Обамы на выборах стал дедом в 18-й раз

У кандидата в президенты США от Республиканской партии 65-летнего Митта Ромни 4 мая родились еще два внука. Таким образом, общее число внуков и внучек Ромни составило 18. О рождении близнецов сообщил старший сын политика Тэгг. Мальчиков выносила суррогатная мать. Биологическими родителями близнецов являются Тэгг Ромни и его жена Джен. Чета Ромни воспитывает уже четверых детей. Тэгг является старшим из пяти сыновей Митта и Энн Ромни. Ромни и члены его семьи - мормоны по вероисповеданию. В нынешней избирательной программе Ромни выступает против абортов, однополых браков и использования в медицине стволовых клеток эмбрионов, хотя в 1990-е годы он поддерживал право на аборты. Экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни считается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Барак Обама будет баллотироваться на второй срок от Демократической партии. Он и его жена Мишель воспитывают двух дочерей: Малию (14 лет) и Сашу (11 лет).