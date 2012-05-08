Линда Евангелиста отсудила самые большие алименты в истории

Спустя несколько дней слушаний, наконец было улажено скандальное дело об алиментах между Линдой Эвангелистой и миллиардером Франсуа-Анри Пино, который является отцом ее пятилетнего сына Августина. Было решено, что Эвангелиста будет получать средства на содержание ребенка, однако деталями соглашения адвокаты с обеих сторон делиться отказались. Авдокат Пино Дэвид Аронсон лишь комментировал: Все мы рады, что сделали все для благополучия ребенка. Ранее говорилось, что Эвангелиста требует от Пино на содержание ребенка ежемесячно 46 тысяч долларов - столь внушительная сумма, одна из самых больших в истории Семейного суда, вызвала немало нареканий. Однако теперь адвокат модели заявил, что возникло некоторое недопонимание - она просто хотела некоторую "солидную" сумму. Выходя из зала суда, Эвангелиста и Пино шли вместе, перешептываясь, хотя еще на прошлой неделе во время слушаний модель буквально испепеляла экс-возлюбленного взглядом. Будем надеяться, что теперь война между ними осталась в прошлом.