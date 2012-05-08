В Испании сломали 300-летнюю виолончель Страдивари

Во время фотосессии в Испании была повреждена виолончель работы мастера струнных инструментов Антонию Страдивари Об этом сообщил один из сотрудников Национального фонда сохранения исторического и культурного наследия, пишет Lenta.ru со ссылкой на иностранные СМИ. По его словам, виолончель повредили около трех недель назад. По словам сотрудника, шейка виолончели откололась от инструмента, когда работники фонда расставляли для фотографирования струнный квартет Страдивари – две скрипки, альт и виолончель в Королевском дворце в Мадриде. Виолончель случайно упала и ударилась о край стола. Специалисты заявили, что повреждение можно устранить. Они также подчеркнули, что отколовшаяся деталь не является оригинальной частью виолончели - по имеющейся информации, инструмент, изготовленный в 17 веке, обновляли в 19 столетии, и тогда шейка была заменена. На звучании инструмента замена не отразилась. Во сколько обойдется ремонт виолончели Страдивари, не сообщается. Стоимость самого инструмента объективной оценке не поддается, но эксперты предполагают, что если бы виолончель продавалась, она бы стоила не меньше 20 млн. евро. К настоящему времени сохранилось несколько сотен инструментов Страдивари.