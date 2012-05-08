Скарлетт Йоханссон рассказала о суперженщинах

Скарлетт Йоханссон появилась на обложке журнала Studio в элегантном ретро-образе. А в интервью актриса рассказала о том, каково ей было стать знаменитой в детстве и как она относится к амплуа супервумен. О костюмах в "Мстителях" Они были неплохие, это были гидрокостюмы. Не самая удобная вещь, к тому же, в них было жарко. О работе со Стелланом Скарсгардом Я люблю Стеллана. Мне хотелось бы поработать с ним больше. Он чудесный человек и очень хороший актер. ... Он отличный парень. О переходе из категории детских актеров Я во многом обязана тому, что выросла в Нью-Йорке. Когда я была маленькой, мама всегда старалась удостовериться в том, что у меня нормальная жизнь. Я ходила в школу, дружила с соседскими детьми, ездила в лагерь и все в этом роде. И все было совершенно по-другому. Мне кажется, в последнее время масс-медиа проявляют нездоровый интерес к совсем юным актерам и сильно их критикуют. Когда я росла, мне не приходилось волноваться из-за того, что на меня будут охотиться папарацци. Недавно я работала с Элли Феннинг и за ней следовали фотографы, а ей ведь всего 14. Это безумие. Но она очень уравновешенная девочка, потому что у нее удивительная семья. Но я не знаю, как бы сама справилась со всем этим. Думаю, сейчас все несколько по-другому, чем 10 лет назад. О том, как она относится к клише "супервумен" Думаю, все началось с фильма "Железный человек 2", где я работала с Джоном Фавро. Он хотел, чтобы моя героиня была самой крутой и при этой соблазнительной... [Режиссер и сценарист "Мстителей"] Джосс Уидон не был заинтересован в типаже секс-бомбы. Он хотел, чтобы героиня была жесткой, устрашающей и опасной. Что-то в этом роде. У него всегда такие сильные женщины, он этим знаменит. Так что мне очень повезло. Если бы было по-другому, я бы отказалась от роли, поскольку мне нечело было бы делать. В фильмах, где супергероини дерутся в бюстгальтерах и колготках... и на них дует ветер, они всего лишь позируют. Мне это неинтересно.