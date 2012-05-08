Близнюк до сих пор ездит на «Москвиче» 1961 года

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк получил в 2011 году 877,083 тыс. гривен дохода Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе министерства, об этом говорится в его декларации о доходах. На банковских счетах и счетах других финансовых учреждений Близнюка находится 1,266 млн гривен, в том числе вложенных в 2011 году - 855,130 тыс. гривен. Также министр по состоянию на конец 2011 года владел ценными бумагами номинальной стоимостью 100 тыс. гривен. Близнюк задекларировал две квартиры общей площадью 64 и 90,8 кв. м, автомобили «Москвич 407» 1961 года выпуска и Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска. В то же время, общая сумма совокупного дохода жены министра за 2011 год составляет 1,758 млн гривен. Также в ее собственности находится земельный участок площадью 9,827 тыс. кв. м, жилые дома площадью 145,3 и 351 кв. м, квартира площадью 61,4 кв. м и гараж на 21 кв. м. Супруга министра владеет автомобилями Volvo S 80 2006 года выпуска и Lexus RX 450H 2010 года выпуска. Сумма денежных средств жены на банковских и счетах других финучреждений на конец 2011 года составляла 5,02 млн гривен. Также она владеет ценными бумагами номинальной стоимостью 2,282 млн гривен. Напомним, 12 июля 2011 года Президент Виктор Янукович назначил Близнюка на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.