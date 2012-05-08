Джона Траволту обвиняют в сексуальном домогательстве к массажисту

Джону Траволте предъявлен судебный иск: актера обвиняют в сексуальном домогательстве к мужчине-массажисту во время терапевтического сеанса, стоимость которого составляла 200 долларов. 58-летний Траволта (который, напомним, уже 21 год женат на Келли Престон и ранее отрицал, что он гей), согласно заявлению, после часового сеанса начал приставать к массажисту. Возмущенный мужчина отпрянул, заметив, что он профессиональный массажист, а не проститутка, на что со стороны актеры якобы последовали всяческие непристойности. Актер также говорил (сам он теперь это отрицает), что Голливуд находится под контролем гомосексуалистов и ему самому приходилось оказывать интимные услуги ради того, чтобы получить роль. Пострадавший (он отказывается открыто называть свое имя, поскольку боится могущественных людей Голливуда) теперь добивается от Траволты, чтобы за нанесенный ущерб ему было выплачено два миллиона долларов. Представитель актера заявил: Этот иск является фикцией и полностью сфабрикован. Никакие из описанных событий никогда не происходили. Истец, который отказывается называть свое имя, знает, что его прошение - необоснованная ложь. ... В день, когда, по его словам, он встретился с Джоном, Джона не было в Калифорнии, можно доказать, что он в это время находился на Восточном побережье. Адвокат истца подал это прошение, чтобы попытаться заработать свои 15 минут славы. Джон собирается покончить с этим делом и затем выдвинет истцу обвинение. Будем следить за дальнейшим развитием событий.