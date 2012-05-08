Розинская после драки с ГАИ пропала: не отвечает на телефонные звонки

Телеведущая Наталья Розинская, которая 2 мая подралась с сотрудниками ГАИ, является помощницей депутата от БЮТ Михаила Волынца. Об этом нардеп рассказал в комментарии Gazeta.ua. Сам политик считает ситуацию провокацией. "Я допускаю, что это провокация на высоком уровне запущена. Возможно она (Розинская - ред.) этого не понимает сама", - отметил Волынец. Тем не менее, нардеп не одобряет поведение своей помощницы. "Несмотря на то, что я в прошлом шахтер, я не матерюсь. Меня можно выводить из равновесия, хотя я стараюсь, как человек уже постарше, держать себя в руках в любой ситуации. Я не допускаю, что можно материться в жизни", - подчеркнул он. Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й" Волынец рассказал, что пытался связаться с Розинской, однако она не отвечает на звонки. "Я попытался сегодня ей позвонить. Но Наталья Розинская не ответила на мой звонок. Я не знаю, где она находится. Что я еще могу сделать? Я думаю, что она должна защищаться, или дать объяснения, или опровергнуть. Я не имею достаточно информации, не общался с работниками ГАИ, не общался с Розинской. Я видел только ролик милиции", - подчеркнул он. Между тем, информацию о том, что Розинская является помощницей Волынца, на запрос Украинской правды предоставил аппарат Верховной Рады. "Сообщаем, что Розинская Наталия Николаевна действительно является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата шестого созыва Михаила Волинця (фракция БЮТ-Батькивщина)", - говорится в ответе аппарата. В прошлом созыве парламента Розинская консультировала представителя Компартии. "Также она была помощником-консультантом на общественных началах народного депутата пятого созыва Игоря Алексеева (фракция коммунистов)", - также говорится в ответе аппарата Верховной Рады.