Любимая сумка Джессики Альбы

Коллекции сумочек Джессики Альбы может позавидовать любая модница, но, похоже, самым главным фаворитом актрисы можно назвать оранжевую почтальонскую сумку через плечо производства американского бренда Ralph Lauren. Голливудская актриса умело сочетает сумочку столь яркого и необычного цвета практически с любой вещью из своего гардероба - цветными балетками, ярко-розовым пиджаком, черными ботинками, классическими брюками и светлыми джинсами. Учитывая, что в этом сезоне в тренде не только макияж в ярких тонах, а и вещи веселых расцветок, то Джессика Альба несомненно сделала отличный выбор.