Гигантскую статую Мэрилин Монро разобрали на запчасти

8-метровую статую Мэрилин Монро в Чикаго разобрали. Памятник под названием "Мэрилин навсегда" был установлен прошлым летом в центре города на ул. Пионер-Корт, перед домом городского суда. Автор скульптуры, художник Сьюард Джонсон, изобразил классический момент из фильма "Семь лет желания", где Монро стоит над люком городского метро, придерживая разлетающееся от ветра белое платье. "Чтобы напомнить о шарме Мерилин, я воспроизвел оттенок ее кожи, ярко-красную помаду, маникюр с педикюром и даже белоснежное кружевное белье", — рассказывал в день открытия Джонсон. Гигантская Мэрилин должна была простоять в Чикаго до весны 2012 года. Мерилин Монро работала на КГБ под кодовым именем "Маша" Между тем, меньше чем через два месяца после установки статуи вандалы нанесли граффити на нее. Неизвестные на правой ноге скульптуры написали "Pi$tola", "Ariel" и схематическое изображение сердца. Оригинальное платье Монро из этого кадра продали в июне прошлого года в Лос-Анджелесе за $4,6 млн. Оно вошло в десятку самых дорогих платьев мира. И единственное в этом списке не украшенное драгоценными камнями.