Принц Гарри получил награду в США

Принц Гарри получил в Вашингтоне награду американских экспертов за свою благотворительную работу по поддержке военнослужащих и встретился с британскими военными-спортсменами, пострадавшими в различных вооруженных конфликтах. Принц получил награду Атлантического совета (Atlantic Council), занимающегося поддержкой военнослужащих сил НАТО и работающего над укреплением связей США и Европы в области безопасности, военного сотрудничества и экономики. Премия вручена 27-летнему принцу за вклад в развитие гуманитарных программ для военных, получивших различные ранения и увечья. Гарри принял награду не только за себя, но и от имени своего старшего брата принца Уильяма, с которым они вместе работают над многими проектами. В 2009 году принцы Гарри и Уильям создали собственный фонд (Foundation of Prince William and Prince Harry), сфера деятельности которого обширна и посвящена, в том числе, поддержке британских военнослужащих. Принц Гарри активно работает в этом направлении и лично помогает другим фондам, содействующим военным. Так, в 2011 году он принял участие в арктической экспедиции британских ветеранов-ампутантов.