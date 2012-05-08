Табачник похвастался, что в школе получал только пятерки

Министр образования Дмитрий Табачник в школе и университете был круглым отличником. Об этом он рассказал во время экскурсии 10-11 классов лицея информационных технологий № 79 в музее Великой Отечественной войны. "Я все оценки имел одинаковые, и в университете и в школе - абсолютно одинаковые. 62 экзамена в университете, и не имел никакой другой оценки, кроме как "отлично ", - сказал министр. Министр Табачник путешествовал с классным руководителем Табачник срывал в ВУЗе семинары, а Червоненко не поступил из-за национальности Он провел часовую экскурсию по залах музея, рассказав школьникам об истории Второй мировой войны. "Можно взять энциклопедию и рассказать сколько было потерь в каждой операции. Вряд ли кто-то из школьников 10 класса это запомнит. Вы можете остаться в музее и спросить профессиональных экскурсоводов, которые проводят экскурсии каждый день, они знают, что для определенной возрастной категории должно быть не больше определенного количества цифр. Нельзя перегружать экскурсию потому, что эмоционально школьники не запомнят ", - сказал министр отвечая на вопрос, почему он вместо полноценной двухчасовой экскурсии провел короткую часовую.