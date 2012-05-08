Роковая Ева Лонгория снялась в рекламе кошачьего корма

Ева Лонгория, недавно закончившая работу над сериалом "Отчаянные домохозяйки", снялась в рекламе кошачьего корма Sheba. Она предстает в ней в образе женщины-вамп, а на руках у нее мы видим серого кота Ника. Созданные стилистами роскошные образы призваны сделать акцент на элитарности корма. Ева поделилась своими впечатлениями от проделанной работы: Съемка была очень веселой, поскольку мне впервые довелось работать с животными. Пожалуй, работа с котом - это было самое трудное. Его зовут Ник, он дрессированный. Представитель компании рассказал, почему они решили пригласить именно Лонгорию: Ева идеально подходит для клиентов Sheba, поскольку она увлекается многими вещами... Среди них актерское искусство, кулинария, танцы и, разумеется, кошки. О том, как проходил процесс работы, можно увидеть и услышать в выпущенном видеоролике "За сценой". ВИДЕО: